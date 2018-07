Hódi Pamela: „nem vagyok jól”

Hódi Pamela és Berki Krisztián válása előbbit sokkal jobban megviseli, bár ez a közösségi oldalán egyáltalán nem látszik. Éppen ezért, a modell a Mokkában tisztázta, hogy ha esetleg valaki azt hinné, hogy minden oké, nem így van. Elárulta, hogy sokszor sírva alszik el, vannak könnyebb és nehezebb időszakok, most utóbbit éli. Hódi Pamelának az sem tetszik, hogy felhasználják a gyerekét különböző célokra, ennek pedig most hangot is adott.

„Sokkal nehezebb helyzetem van. Láttatok már olyan celebpárt, akik szétváltak, és utána folyamatosan a gyereket felhasználták erre, és akkor bejött az új kedves és mindenhova bekukacozzuk, akkor már ő is médiaszereplő, utána pedig a gyereket minden oldalról felhasználjuk… Nekem ezt anyaként, érzelmileg nehéz feldolgozni. Emellett pedig a háttérben rengeteg olyan dolog van, amit nem osztok meg. Persze, itt a Nati, egyedül kell mindent megoldanom és erősnek lenni” – fakadt ki a Mokkában Hódi Pamela, aki azt is elárulta, hogy nem szeretné, ha bármilyen szinten összekötnék az exével, Berki Krisztiánnal.