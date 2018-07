Azt a mindenit, de izmos Yvonne Dederick!

Yvonne Dedericket a Feleségek luxuskivitelben segítségével ismerhettük meg jobban, a neve azonban már korábbról, sokaknak megvolt. Az üzletasszony az üzleti életben nagyon határozott, de azért tudja, hol a határ, a magánéletében viszont eléggé szókimondó Yvonne, ami talán sokaknak nem tetszik. Régóta edz, emellett pedig egészségesen étkezik, ami látszik is rajta – vadítóan fest bikiniben.

„Ne várj a hullámokra, hacsak nem vagy készen arra, hogy vizes legyél” – írja a képei alatt Yvonne Dederick, aki hozzátette, hogy ez néha áldozatokat követel. Ahogy a teste is, hiszen nagyon odafigyel rá, hogy felesleges szénhidrátot ne vigyen be a szervezetébe, és a körülötte lévőknek is felhívja erre a figyelmét.