Az első képek Vajna Timi húgának esküvőjéről

Palácsik Lilláról azért sokkal kevesebbet hallani, mint a nővéréről, Vajna Timiről, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen Andy sógornője nem celeb, az ő életét nem követik olyan sokan. A nővérével sem szerepelnek együtt gyakran, most mégis egy helyen láthatjuk őket. Méghozzá a templomban, hiszen Palácsik Lilla férjhez ment a szerelméhez, Tamáshoz, az esküvőn pedig Andy Vajna és Timi is részt vettek. Az ifjú pár több kulisszatitkot is megosztott a hot! magazinnal.

A fiatalok elmondták, hogy anyagilag senki nem segítette őket, a spórolt pénzükből szervezték a lagzit. „Timi eleinte csak annyit mondott: Jesszus, de ti még olyan fiatalok vagyok! Hogy lesz mindenre pénzetek?” Andy felesége szeretett volna segíteni, de a fiatalok nem kértek belőle. Lilla elmondta, már annak is örült, hogy a nővére és a sógora szakítottak időt az esküvőre, és ott tudtak lenni. Továbbá azt is megosztotta a lappal, hogy Andy egyik lakásában élnek, ahol a rezsiköltséget ők fizetik.

Tisztában vagyunk vele, hogy megengedhetné magának, hogy nem kéri el tőlünk a rezsiköltséget, de azért teszi, mert ezzel is az életre nevel bennünket. Kettőnk közül főleg Tamásnak, a páromnak fontos ez az önállóság

– mesélte a lapnak Palácsik Lilla. Arról is szó esett, hogy Vajna Timi eleinte hallani sem akart az esküvőről, amikor elárulta neki a húga, hogy mire készül, egy ideig fel sem fogta. „Túl fiatal vagyok hozzá, ezért szeret anyáskodni felettem. Nem rosszból szól ő bele az életembe, egyszerűen a legjobbat akarja nekem, és én ezért nagyon hálás vagyok neki. De olyanok vagyunk, mint a tűz és a víz.”