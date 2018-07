Plágiummal vádolják Hosszú Katinkát a követői

Hosszú Katinka nemrégiben megnevezte az új edzőjét, most Dave Salóval készül a világversenyekre. Az Iron Lady emellett azért a pihenésre is szakít időt, sosem láttuk még ennyire boldognak, mint amilyen a legújabb képein. Ahogy az is igaz a fotókra, hogy nőiesebb külsővel rukkolt elő a Shane Tusuppal történtek után. Legújabb képén egy nagyon szexi szettben mutatja meg magát, a hozzá írt idézet viszont sokakat felháborított.

Sokan azt nehezményezik, hogy ez az idézet a fotón eredetileg Muhammad Alitól származik.

Ez így egy plágium. Egy rosszul fordított Muhammad Ali-idézet, ami igazából így van: »if your dreams don’t scare you they aren’t big enough« – ez így tönkretette a hitelességét az egyébként jó fotónak. Az üzenet klisés lett, aki írta, biztos nem érti, mit akart üzenni Ali

– írja az egyik hozzászóló, de többen is csatlakoztak hozzá. Hosszú Katinka Instagram-oldalán a házassága körüli perpartvar óta sokkal több lett a rosszakaró, akik ugye, mint tudjuk, mások szemében a szálkát is…