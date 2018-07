Geszti elárulta, miért nem ment Gryllus Dorkával

Geszti Péter csak ritkán beszél a magánéletéről, most viszont meglepően őszintén vallott róla. A jelenről és arról is, hogy mi történt a múltban. Többek között azt is elárulta, hogy miért ment tönkre a kapcsolata Gryllus Dorkával, akivel évekig távkapcsolatban éltek. Akkor nem beszéltek a válás okairól, most viszont megtört a jég.

„Nem ment ez a távházasság nekünk, de a jó viszony azóta sem szakadt meg köztünk” – fogalmazott sejtelmesen Geszti Péter, de aztán végül kibukott, hogy a munka is kettejük közé állt. Nem úgy, mint a jelenlegi párjával, Edittel, akivel már közös céget is alapítottak, és az sem okoz zavart, hogy nagyon sok időt töltenek együtt.