Erdei Zsolt: „szakítani akartam az általam látott apaképpel”

Azt, hogy milyen apukává válik valaki, a fiatalkori élményei nagyban meghatározzák. Mindenki hozhat magával pozitív és negatív példákat is, de egy biztos, az igyekezet a jó szülői mintára sohasem lesz hiábavaló és a gyermekek is érzik majd a törekvést. Till Attila, Szabó Győző és Erdei Zsolt is mindent megtesznek, hogy a lehető legboldogabb gyermekkort biztosítsák utódaik számára. Az Apa Magazin APA 2018 három jelöltje mesélt a szülőségről, és arról, hogy ők milyen apukának képzelték el magukat fiatalon, és abból mi is valósult meg.

Till Attila három fiú boldog édesapja, aki a rengeteg munka mellett is sok időt tölt fiaival. A két idősebb gyermek 17 és 20 éves, a kicsi pedig mindössze 9, így van egyfajta szakadék közöttük. Egyik oldalon az egyetemválasztás és a munka, karrier kérdésköre a döntő, másikon pedig még a játék tölti ki a mindennapokat.

„Szerencsésnek gondolom magam, mert szeretetteljes környezetben nőttem fel. Emiatt nem is igazán gondolkoztam az apaságon fiatalon, teljesen természetesnek találtam az otthon látott példát. Azt mondjuk mindig fontosnak tartottam, hogy ne legyek szigorú, nem akartam azt mondani a gyerekeimnek, hogy csak az a jó, amit én mutatok, és azt követniük kell” – árulta el a Till Attila.

Nyilván nálunk is voltak szokásos apai mantrák, mint hogy: „dolgozz sokat fiam”, vagy: „kell egy jó szakma”, de alapjában véve édesapám hagyta, hogy a saját utamat járjam, és mindig nagyon büszke volt rám, amikor sikereket értem el

– tette hozzá a műsorvezető.

A szintén háromgyerekes családapa, Erdei Zsolt viszont egész máshogy nyilatkozott az otthonról hozott értékekről.„Sajnos sem édesapámtól, sem a nevelőapámtól nem azt a példát láttam, hogy milyen egy ideális apa. Emiatt már gyerekkoromban körvonalazódott bennem, hogy én milyen apuka szeretnék majd lenni, és mindenképpen szakítani akartam az általam látott apaképpel” – kezdte Erdei Zsolt.

„A kulcskérdés számomra a figyelem. Elhatároztam, hogy sok időt fogok tölteni a gyerekeimmel, és ehhez tartom is magam a mai napig. Nálunk nincs dadus, nem okoz gondot a pelenkázás, fürdetés, etetés, amit sokszor mumusnak mondanak az apák. A nagyfiam 12 éves, de még mindig vannak esti közös olvasások, vagy ha az kimarad is, arra odafigyelek, hogy lefekvés előtt beszélgessünk legalább egy fél órát” – emelte ki az egykori ökölvívó.

Szabó Győző két gyermek édesapja, de míg kisfia csupán 7 éves, a lánya már elmúlt 20, így nála mára már a szó szoros értelmében vett nevelés kezd is a háttérbe szorulni.

„Mindig is olyan apuka szerettem volna lenni, mint amilyen az édesapám volt – kezdte Szabó Győző. – Közeli volt a kapcsolatunk, gyakran mentünk a természetbe. Ő volt a nagy medve, én meg a kicsi. Ezt szerettem volna én is tovább vinni, hogy ne az apja legyek a gyerekemnek, hanem a barátja. A lányommal már sikerült is kialakítani ezt a mély, tiszta kapcsolatot” – árulta el a színész.