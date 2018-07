Baukó Éva: „k*rvának nem kéne beállítani”

Nemrég egy szál semmiben fotózták Baukó Évát, ami ki is került a celeb közösségi oldalára. Több száz komment jött, és több ezren lájkolták a képet, tegnap pedig az is kiderült, hogy mennyi pénzért vállalta a meztelen testét Éva. Itt még nincs vége, később egy újabb pucér fotót posztolt Baukó, amivel kapcsolatban újabb teóriák is megjelentek, erre reagált ma az egykori VV-s.

,,A ma megjelent cikkekre reagálnék! (…) Igaz, hogy nagy vágyam, hogy a Playboyban szerepeljek, de nem minden áron! Sose fogok teljesen levetkőzni, és nem! életcélom a meztelenkedés! Igényes fotók még beleférnek, de ennyi! Koncentrálok a jövőbeli tv-s és egyéb munkáimra! Ősszel feltűnök valamelyik tv-csatornán remélhetőleg! K*rvának pedig, és olyan embernek, aki pénzért képes bármire, nem kéne beállítani! Nem vagyok gazdag, nincs lakásom, se autóm! Írjanak az igazi k*rvákról ilyeneket! Van tartásom, és ezt szeretném, ha mindenki tudná! Nekem soha nem volt menedzserem, aki segített volna, mindent egyedül értem el ebben a „tv-s világban”, és a sz*rból is egyedül álltam fel! Elegem volt, hogy azt hiszik, velem bármit meg lehet tenni, mert egy „senki” vagyok, és állandóan bántanak! Nem szültem be egy gyereket, nincsenek a televízióknál rokonaim, és magasabb szinten lévő ismerőseim, ezáltal nyilván nem azon a helyen vagyok, ahol szerettem volna lenni! De a saját jogomon lettem celeb, nem segített senki, ameddig van lehetőségem, megpróbálom kihasználni! És ez a kicsi nagyszájú lány megpróbál ezek után is egyedül helyt állni! Az őszinteség pedig a legfontosabb dolog számomra!” – írta a közösségi oldalán Baukó Éva.