Yvonne Dederick: „a magánéletemben túl szókimondó vagyok”

Yvonne a Feleségek Luxuskivitelben előtt is sikeres üzletasszony volt: több cége és befektetése van, a legújabb pedig egy társkereső alkalmazás, amely megkönnyíti az egymáshoz illő emberek találkozását.

„A fiataloknak nagyon nehéz az ismerkedést, a lányomon is nagyon látom. A hagyományos társkereső, amit mostanában mindenki használ, nem éppen célra vezető. Az lenne a lényeg, hogy leszűkítsük azt a kört, aki érdekel minket. A lányomnak mindig mondom, nem az a fontos, hogy gazdag legyen, szőke vagy barna, hanem olyan, aki mellett önmaga tud lenni” – kezdte Yvonne Dederick a NLCafénak, és azt is elárulta, hogy más élethelyzetben ő is szívesen kipróbálná.

Ha szingli lennék, egyértelmű, hogy regisztrálnék. Szerintem sokkal többre vágynak az emberek, mint egy technikai megoldásra, nekünk inkább az volt a fontos ezzel az alkalmazással, hogy közösséget építsünk.

Az üzletasszony arról is beszélt, hogyan látja az ismerkedni vágyók helyzetét. „A férfiakban és a nőkben is megvan az az igény, hogy legyen társuk. Arra, hogy a szexuális igényüket kielégítsék, nem kell hosszan időt tölteni. Sokan magányosak, de a mai fiataloknak egyre nehezebb egy olyan párt találni, akivel tényleg hosszútávon tervezhetnek. A nők érzelmesebbek, de a férfiismerőseim is mondják, hogy társat akarnak. A fiam például mindig olyan nőkhöz vonzódott, akiben a külsőn kívül megvan az a bizonyos plusz; őt kimondottan fárasztja, ha egy olyan randin vesz részt, ahol a lánynak semmi mondanivalója nincs.”

Azt már több részben is láthattuk, hogy Yvonne lánya, Catherine nem éppen visszafogott, míg ő kevésbé szeret szerepelni. „Én a magánéletemben kicsit túlságosan is szókimondó vagyok és markáns az egyéniségem, de ezt az üzleti életben nem engedhetem meg magamnak. Nem úgy, mint a lányom, aki gyakorlatilag mindent kiír magából zeneszöveg formájában. Ő ilyen típus, ez a »munkája«, nincsenek következményei, ha esetleg olyat mond, vagy ír le, ami nem éppen nyomdafestéket tűrő.”

Catherine jelenleg szingli, de ő is folyamatosan próbálkozik. „A lányomnak volt olyan barátja, aki sokkal nyugodtabb volt, mint ő, viszont nem értékelte a lányom ziziségét. A fiú annyira kocka volt, hogy egy idő után nem tudta elviselni. Dilemmázott, hogy megváltozzon-e, de végül szerencsére úgy döntött, hogy otthagyja a fiút.”