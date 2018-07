Életműkoncertet ad Budapesten a Smokie

Magyarországon ad életműkoncertet a Csimborasszó Produkció szervezésében az 1970-es egyik legnépszerűbb brit zenekara, a Smokie. A szimfonikus zenekarral, óriás kivetítővel és különleges látványvilággal megfűszerezett koncert november 28-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A háttérben kuriózumnak számító fotó- és videóbejátszások lesznek láthatók pályafutásuk elmúlt 50 évéből – írja a Válasz.hu.

Igazán látványos show lesz, amit Csehországban és Magyarországon készítünk elő. Óriási hangsúlyt fektetünk a vizuális hatásokra, világszínvonalú hang- és világítástechnikával, szélesvásznú kivetítőkkel és a legjobb szakemberekkel fogunk dolgozni

– nyilatkozta Kárpáti András, a Csimborasszó Produkció egyik vezetője.

A Smokie-t 1965-ben alapították, de első nagy slágerükre 1975-ig várniuk kellett. Az If You Know How to Love Me című dallal aztán egycsapásra világhírűek lettek. A Smokie tagjai jelenleg Mike Craft (szólóének, ritmusgitár), Mick McConnell (szólógitár, vokál), Terry Uttley (basszus, vokál), Steve Pinnell (dob) és Martin Bullard (billentyűsök).