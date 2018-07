Ennyit kapott pucér képeiért Baukó Éva

Profi fotósorozaton pózol anyaszült meztelenül VV Éva, írtuk tegnap. A szériából csak egy ízelítő került fel a volt valóságshow-hős közösségi médiájára, de az instának már ez is túl forró volt, a képet szinte azonnal le is szedték. De az internet nem felejt, így meg tudjuk mutatni ha lemaradt volna, tessék:

A TWN azt is megtudta, mennyi az annyi, vagyis mennyiért vállalta a meztelen fotózást Baukó Éva. „Ezért a sorozatért félmillió forintot kaptam, de már most vannak egyéb megkereséseim, akik ettől is többet fizetnének, igaz, többet is kellene mutatnom.” Reméljük, már ez az összeg is megoldja Éva albéretproblémáit.