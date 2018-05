Súlyos műtéten esett át a luxusfeleség lánya

Sürgősen műteni kellett a Feleségek luxuskivitelben sztárja, Farkas Rita lányát. “Pár napja már mondta, hogy zsibbad a lába, és amikor nem múlt el, bevittem a kórházba. MR-vizsgálatra vitték, ahol kiderült, elmozdultak a csigolyái, és nyomnak egy ideget. Ha nem műtik meg azonnal, akkor akár meg is bénulhatott volna. Azt mondta az orvos, hogy sürgősen operálni kell, és bár több hónap lett volna a várakozás, hat héttel később betolták a műtőbe” – emlékezett vissza remegő hangon Farkas Rita.

A 17 éves versenytáncos Anett már két komoly műtéten is túl van. “Az első műtét az előkészületekkel együtt 10 órán át tartott. Azt mondta dr. Fazekas Béla főorvos, hogy nagyjából két órán át lesznek bent, ám amikor kijött, szólt, hogy még két órát kérnek. Nyolc órán át ültünk az ajtó előtt, mondanom sem kell, borzalmas volt. Anettnak továbbra is fájt a lába. Kiderült, hogy az egyik csigolyájából letört egy darab. Újra megoperálták, a beavatkozás négy és fél órás volt. Most hat csavar van a gerincében, fájdalmai vannak, nem panaszkodik. Sírni se sír, potyognak az én könnyeim helyette” – mondta a az édesanya a Blikknek.