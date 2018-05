Pély Barna mindent megpróbált, de nem tudta helyrehozni, amit elrontott

Kedden váratlanul érkezett a bejelentés, hogy 15 év után válik Pély Barna és Galambos Dorina, mindezt maguk adták hírül egy közleményben. Nyilatkozni és a nyilvánosság előtt az okokat boncolgatni egyikük sem akarja, ám a zenésztársak szerint a rengeteg munka tette tönkre a házasságukat, egy neve elhallgatását kérő személy szerint mindketten a karrierjükre koncentráltak, így elmentek egymás mellett.

Pély Barna jó barátja, Abebe Dániel is elmondta a véleményét. “Ha két ember testileg és lelkileg nem tud együtt élni, akkor azt abba kell hagyni. Én is kudarcként éltem meg a válásomat, szerintem ezzel Barna is így lehet. A végsőkig kitartott, mindent megpróbált, harcolt, küzdött az utolsó pillanatig, de végül belátta, hogy nem tudja helyrehozni azt, ami elromlott. Látszott rajta, megviselte, ami történt. Nem volt boldog, csak a színpadon mosolygott, mert a közönséget nem érdekli, hogy mi van a magánéletünkben” – mondta Bebe a Blikknek.