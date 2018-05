Meghalt A piszkos tizenkettő sztárja

Hétfőn, május 21-én szívelégtelenségben elhunyt Clint Walker hollywoodi westernsztár, akit a nézők A piszkos tizenkettő című filmből is ismerhettek. Május 30-án töltötte volna be 91. életévét. Walker a New York Times jelentése szerint hétfőn halt meg Észak-Kaliforniában.

A színész az ötvenes évek közepétől hét évadon át szerepelt a Cheyenne című, a polgárháború után játszódó westernsorozatban. Később Frank Sinatra őt választotta ki a Csupán a bátrak című háborús filmjének kulcsszerepére, majd az 1967-ben forgatott A piszkos tizenkettő című háborús drámában Samson Posey-t alakította.

Szerepelt egyebek mellett A nagy bankrablás és a Sam Whiskey című westernben, 1977-ben pedig a Deadly Harvest című kanadai drámában Kim Cattrall oldalán.

Walker énekesként is sikeres pályát futott be, a Cheyenne több betétdalát ő énekelte, és 1959-ben egy karácsonyi albuma is megjelent. Később A grizzly éjszakája című westernjében énekelt még.

Az 1,98 méter magas, kék szemű, jóképű színésznek már 1960-ban csillaga volt a Hírességek sétányán, 1997-ben pedig megkapta a western műfajában odaítélt Golden Boot-díjat. Ikernővére 2000-ben hunyt el. Háromszor nősült, első feleségétől egy lánya született.