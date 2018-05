Fia ugrik be Szőke Zoltán helyére Berényi Miklósként

Különleges időutazás kezdődött a Barátok köztben. A sorozat ezen a héten visszatekint a 80-as évekbe, amikor a Berényi testvérek vagy Balogh Nóra még csak középiskolások voltak. A készítők egy ügyes csavarral az egyes karaktereket alakító színészek gyermekeivel forgatták le a múltidézést, így szerepet kapott Varga Izabella lánya, a 16 éves Anna és Szőke Zoltán két fia, a 24 éves Zoltán és a 23 éves Bence.

“Zoli fiam játszotta Berényi Zoltánt, Bence pedig Miklóst, ami szerintem fantasztikus ötlet volt Szerencsés Gabriella kreatív producertől. Emlékszem, amikor először felvetődött, egy fiú szerepléséről volt szó, így leültettem és megkérdeztem őket, melyikük lenne benne. Kiderült, hogy mindkettő – mesélte Szőke Zoltán” – mesélte Szőke Zoltán a Blikknek.

“Megható dolog, hiszen ez nemcsak a szerepeinkről szól, hanem a Szőke Zolival való mély barátságunkról is. Gyönyörködtünk a gyerekeinkben a forgatáson, csak azt nem értettük, hogy repült el így az idő. Kisebb korukban még vigyáztam is a fiaira, olvastam nekik esti mesét, és Zoli is születésük óta rajong a lányaimért” – mondta el Varga Izabella.