Jól bemutatkoztak Liptai Claudia párjának ikrei

Liptai Claudia leendő férjének első házasságából ikerpár lányok születtek. A nyolcéves Anna és Gréta elkísérték az apukájukat, Pataki Ádámot a Millenárisra a Gourmet Fesztiválra, ahol együtt készítették a süteményeket. A két kislány örömmel kente össze magát a málnás tiramisu és a grissini alapanyagaival. Látszott, nem először állnak a sütő mellett a cukrász édesapjukkal és a közönség sem zavarta őket.

Aki jár Érden a cukrászdában, az folyamatosan láthatja a lányokat, hiszen sokat vannak bent. Szerintem ők is élvezték a látványsütést, egyáltalán nem szégyellősek. Anna már meg is kérdezte, hogy jöhet-e jövőre is – mesélte a Borsnak Pataki Ádám. Az is szóba került, hogy vajon az apjuk nyomdokaiba lépnek majd a lányok Most még nem lehet megmondani, hogy akarják-e majd ezt csinálni. Én leginkább azt szeretném, hogy olyan szakmát válasszanak, amit szeretnek. Egyelőre a sport jobban érdekli őket, Anna atletizál, Gréta pedig kosárlabdázik – mondta el Liptai Claudia vőlegénye.