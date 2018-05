Felismerhetetlen lett a betegsége miatt Jet Li – fotó

Tibetben kapták lencsevégre Jet Li egykori akcióhőst, és szinte rá sem lehet ismerni az 55 éves színészre. Jet Li öt évvel ezelőtt közölte, hogy pajzsmirigy-túlműködése, szívproblémája és több más betegsége van a korábbi filmes munkái miatt – írja az Index.

Orvosa 2013-ban azt mondta neki, vagy felhagy a filmezéssel, vagy élete hátralévő részét tolószékben kell töltenie.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D