Nemrég derült ki, hogy miután D. Tóth András felmondott, az RTL Klub Tokár Tamást választotta a Fókusz házigazdájának. A műsorvezető saját vállalkozásában dolgozott, ami mellett nagyon kevés ideje maradt a magánéletére. Két éve ismerte meg szerelmét, Dórit, aki mellett viszont a karrierjét nem érezte teljesnek. Úgy tűnik, most, hogy a műsorvezető munkájában is kiteljesedhetett, nem várt sokáig a lánykéréssel. Az örömhírt közösségi oldalán jelentette be.