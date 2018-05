Stohl Andrásból új párja csinált bölcs férfit

“Sokáig nem hittem a lélekvándorlásban, hogy tanulni jövünk a földre, de ebben a kapcsolatban sok mindent tanultam”– idézi a Bors Stohl Andrást, aki a közelmúltban Sütő Enikő műsorában járt és új kapcsolatáról mesélt. A színész a műsorban elmondta, mostanáig nem volt készen arra, hogy tanuljon valakitől.

“Pont jó intervallumban kapott el; negyvenkilenc éves voltam, amikor találkoztam a párommal. Elkezdett velem beszélgetni úgy, mint anya, társ, szerető, szerelem, és úgy is, mint legjobb barát” – mondta új párjáról Stohl, akiben azt “gyűlöli” a legjobban, hogy mindig igaza van. “Egyre boldogabb tudok lenni. Régen sokkal feketébben és fehérebben láttam a világot, hogy mi a férfi és a mi a nő. Ma már nem úgy gondolom, mint három éve”– tette hozzá.

Stohl András őszintén beszélt arról is, hogy nehezen lépett ki előző kapcsolatából. “Nagy váltás egy férfi életében, mikor lezár egy kapcsolatot, amiben két gyerek van. Persze soha nem lehet igazán lezárni és nem is kell, hiszen társak voltunk, azok is maradunk. Ott valami nem működött jól, őszintén, valami nem volt tiszta. De kellett hozzá valaki, aki kézen fogva végigvitt ezen az úton.”