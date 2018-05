Nyílt levélben búcsúzott az Operettszínház sztárja

Gömöri András Máté 2013 óta játszotta Benvolio szerepét az Operettszínház Rómeó és Júlia előadásaiban. A színész most nyílt levélben búcsúzott el karakterétől a Facebook-oldalán:

Levél Benvóliónak

Barátom!

A miénk egy igazi barátság. Volt hogy imádtuk egymást, és olyan is előfordult hogy a fenébe kívántuk a másikat, de a részemmé váltál, és remélem, én is hozzátettem valamit a te egészedhez. Volt idő hogy csak a nézőtérről, vagy (már) a színpadról figyeltem hogyan játszol a barátaiddal, de már akkor is akartalak ismerni. Aztán 2013-ban bemutattak minket egymásnak… Nagy csörte volt! Sokat civódtunk, és sokat nevettünk! Kicsit veled együtt nőttem fel én is, és sokan mások is! Köszönöm neked azt a sok gyönyörű és elvehetetlen pillanatot, és hogy a legenda részévé válhattam. Talán itt az ideje egy szépítő alvásnak, és ha felébredsz, én (így vagy úgy) ott leszek, Barátom! Köszönöm mindenkinek, akit illet, hogy megismerhettelek!

Aludj jól!

Gömöri András Máté