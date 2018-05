Marsi Anikónak sokszor fáj, hogy kevés időt tölthet családjával

„Amikor két évvel ezelőtt Kökény-Szalai Vivien megkeresett, és felkért erre a feladatra, akkor megpróbáltunk előre mindent végiggondolni a családommal, és annak a mérlegelésnek az alapján döntöttünk úgy, hogy elvállalom ezt a munkát. E döntés helyességének talán az a legjobb bizonyítéka, hogy két évvel a felkérés után, ma sem döntenék másként” – nyilatkozta a BorsOnline-nak Marsi Anikó.

A Tények műsorvezetője úgy érzi, Gönczi Gáborral időtálló a viszonyuk: az elmúlt években is rengeteg időt töltöttek együtt nagyon jó hangulatban. Egyébként is fontosnak tartja, hogy a műsorvezetőtársával jó viszonyt ápoljanak. Ha nem így lenne, azt szerinte a nézők is megéreznék.

Bár nem bánta meg, hogy csatlakozott a Tények híradójához, Marsi Anikó a Borsnak adott interjújában elismerte, hogy vannak nehéz pillanatai a munkája miatt. Például, hogy kevesebb időt tölthet a családjával. „Ez sokszor nagyon fájt” – ismeri el, majd hozzáteszi, ahhoz sem tud hozzáedződni, ha családi tragédiákról szóló híreket kell felolvasnia.

„Ezt maximum túlélni, kibírni lehet. Nőként, anyaként látni és elmondani tragédiákat, amik kisgyerekekkel történnek, az nagyon, de nagyon nehéz, sőt néha lehetetlen. Ehhez én sok-sok év televíziós tapasztalattal sem tudtam hozzászokni.”