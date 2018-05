Ezért maradt el az “erkélycsók” Harry és Meghan esküvőjén

Miközben a királyi esküvő, amin Harry herceg, a brit trónörökös Károly herceg és Diana hercegné kisebbik fia és Meghan Markle összekötötte az életét, a legtöbb szempontból egy nagyszabású, hagyományos esemény volt, akadt néhány olyan mozzanat, amivel az ifjú pár látványosan szakított a több évtizedes hagyományokkal.

Így például azzal, hogy a ceremóniára nem kizárólag külföldi méltóságokat és nagyhatalmú politikusokat hívtak meg, hanem helyi iskolásokat és olyan nőket és férfiakat, akik az életüket a közösség szolgálatának szentelték. Újdonság az esküvőt követő fogadáson felszolgált citrom-bodza ízesítésű torta is: korábban ugyanis az esküvői tortának mindig gyümölcs ízesítése volt.

Persze nem Harry és Meghan az egyetlen, aki a királyi család tagjaként modernizálni igyekszik a már jól bevett szokásokat. Károly herceg és Diana hercegnő például arra cáfolt rá az esküvőjét követően, hogy a királyi család tagjai egytől-egyig merev, az érzelmeit kimutatni képtelen emberekből áll.

Ők voltak az elsők ugyanis, akik a Buckingham-palota erkélyén állva nem csak mosolyogtak és integettek az összegyűlt ünneplőknek, mint elődeik, hanem meg is csókolták egymást. És ugyanígy tett, már-már hagyományt teremtve 2011-ben Vilmos herceg és Katalin hercegné, mikor összeházasodott.

