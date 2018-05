Nemi erőszakkal vádolják Luc Bessont

Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen egy színésznő. Az ügyben megindult az eljárás, a nyomozást a bűnügyi rendőrség folytatja.

– közölte a rendező ügyvédje, Thierry Marembert.

Luc Besson’s lawyer responds to rape accusations: “Mr. Besson fell from his chair when he learned of these accusations, which he flatly denies” https://t.co/iigw0paYMY pic.twitter.com/Qs94r3Or6e

— Hollywood Reporter (@THR) 2018. május 19.