Királyi esküvő: sorra érkeznek a sztárok Meghan Markle és Harry herceg nagy napjára

Közel 600 vendéget várnak Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére, köztük számos hírességet. Victoria Beckham például április közepén erősítette meg egy tévéműsorban, hogy férjével együtt ott lesznek Harry herceg és Meghan Markle május 19-ei esküvőjén. A Beckham házaspár egyébként Vilmos és Katalin menyegzőjén is jelen volt, ráadásul Victoria akkor várta a negyedik gyermekét, Harper Sevent.

Hivatalos az esküvőre Elton John is, aki természetesen jó kapcsolatot ápol néhai barátnője, Diana hercegnő fiaival.

Az első között érkezett meg a windsori Szent György-kápolnához Oprah Winfrey, Idris Elbával és párjával:

Oprah egy halvány rózsaszín ruhát választott a nagy eseményre:

A Szent György kápolna egyébként álomszép:

James Blunt hölgykoszorúban érkezett a nagy eseményre

Még szombaton délelőtt kiderült, hogy Meghan arany karikagyűrűt fog viselni az esküvő után:

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen Cleave and Company to make their Wedding rings. Find out more here: https://t.co/IB6Rwk7rul #RoyalWedding