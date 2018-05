II. Erzsébet igazi királynő módjára érkezett unokája, Harry herceg esküvőjére, Fülöp is vele van

A tradícióknak megfelelően utolsóként megérkezett Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére II. Erzsébet angol királynő is. Az uralkodó virágmintás ruhában és citromzöld kabátban, valamint hozzáillő kalapban jelent meg unokája nagy napján.

Az idén 34 éves Harry herceg – Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája – és a 37 éves amerikai színésznő, Meghan Markle eljegyzését november végén jelentették be. A Buckingham-palota – a királynő első számú londoni hivatala és rezidenciája – május 12-én közzétette a finom kidolgozású pergamenre cirkalmas, régi angolsággal írt, kézírásos jóváhagyó okmányt, amelyet a 92 éves uralkodó saját kezűleg írt alá, és pecsétjével is ellátta.

