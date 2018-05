Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz?

Bárki bármit mond, a királyi esküvők legfontosabb kérdése, mit visel a menyasszony. Május 19-én, Windsorban sem Harry herceg katonai egyenruhája a nagy szám, bármennyire jól is áll rajta, hanem Meghan Markle fehér ruhája. 95 éve így van ez, azóta, hogy filmre vették az első királyi esküvőt a Windsor-ház történetében. De mielőtt megmutatjuk, milyenek voltak az évtizedek alatt a királyi menyasszonyok, akik a ruhájukkal divatot teremtettek, kezdjük a legaktuálisabbal.

Íme Meghan Markle esküvői ruhája

Az esküvő előtt azt beszélték, hogy Meghan Markle egy 35 millió forintot érő menyasszonyi ruhát választott a Ralph & Russo kollekciójából, még januárban. Többek között arra alapozták a spekulációt, hogy ugyanennek a divatmárkának az egyik kreációját viselte Meghan a hivatalos eljegyzési fotózásukon is. Az újdonsült hercegné ismerősei azt pletykálták, hogy a tervezésből Meghan is kivette a részét, és nagyon hajlott a csipke és a hosszú ujjú ruhák felé. Most végre azt is láthatjuk, mi igaz ezekből a pletykákból.

De nem ez az egyetlen ruha, amit Meghan Markle az esküvőjén visel. Ezt csak a ceremóniára vette fel, Katalin hercegnéhez hasonlóan ő is átöltözik majd később a bulira. Annyit szerintünk mindenesetre már most el lehet mondani, hogy

Meghan Markle illik a királyi menyasszonyok sorába,

de hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, fel is idézzük a 20. század legismertebb brit aráinak toalettjeit. Ez alapján aztán mindenki eldöntheti maga, hogy szerinte is méltó-e a legújabb ruha a nagy elődökhöz.

Erzsébet, az anyakirályné – Botrány, látszik a cipő

Megrökönyödést okozott 1923 áprilisában, az első filmre vett királyi esküvőn Lady Elizabeth Bowes-Lyon, a későbbi anyakirályné esküvői toalettje. No nem azért, mert anyósa, Mária királyné egykori udvari szabója, Madame Handley Seymour elrontott valamit a gyöngyökkel teleaggatott, ezüsttel átszőtt, a Coco Chanel miatt akkortájt meghatározó stílusirányzathoz igen közel álló ruhán, hanem mert kilátszódott az ara cipője, amikor igent rebegett a későbbi VI. Györgynek! Botrány a javából!

Aliz hercegnő – Rózsaszínt választott

II. Erzsébet nagynénje rózsaszín ruhában ment férjhez Henrik gloucesteri herceghez 1935-ben – igaz, ez a korabeli felvételen nem látszik. Az esküvő egyébként zártkörű volt, ugyanis Lady Alice Montagu Douglas Scott apja pár nappal a ceremónia előtt halt meg, a ruhát pedig Norman Hartnell tervezte, aki később még oly sok királyi menyasszonyt öltöztetett.

3 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Lady Alice esküvői ruhája (fotó: Youtube) Még több +

Wallis Simpson – Színt alkotott

A kétszeresen elvált amerikai nő 1937-ben ment nőül a korábbi VIII. Edwardhoz, aki miatta mondott le a brit trónról. A stílusikon Wallis természetesen nem fehéret választott – szépen is nézett volna ki –, hanem egy Mainbocher-stílusú, világoskék színű menyasszonyi ruhát viselt. A színt amúgy később róla nevezték el Wallis-kéknek. Ha New Yorkban jársz, a Metropolitan Művészeti Múzeumban meg is nézheted.

Erzsébet királynő – Botticelli ihlette

A virágmintákkal és tízezer gyönggyel dúsan díszített ruhát ugyancsak Norman Hartnell tervezte, és Botticelli Tavasz című képe ihlette. A világháború után két évvel, 1947-ben még jegyre adták a ruhákat, és Erzsébetnek nem volt elég kuponja, ezért a kormány kiutalt neki 200-at, hogy legyen miből fizetnie a tervezőnek, de hű alattvalói sem fukarkodtak: tőlük postán több ezer darab érkezett. Mivel azonban a kuponokat tilos volt átruházni, ezeket mind visszaküldték egy üzenet kíséretében.

2 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? II. Erzsébet királynő menyasszonyi ruhája (fotó: Europress) Még több + II. Erzsébet királynő menyasszonyi ruhája (fotó: Europress) Még több +

Margit hercegnő – Túltett a nővérén

A királynő húgának is Hartnell tervezett menyasszonyi ruhát selyemorganzából 1960-ban. „Bájos volt a húgom ebben a ruhában, a fején a Poltimore diadémmal, túltett rajtam” – jegyezte meg Erzsébet a lakodalomban.

4 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Margit hercegnő esküvői ruhája Még több + Margit hercegnő az esküvőn Még több + Margot hercegnő esküvője (fotó: Europress) Még több + Margit hercegnő esküvője Még több +

Katalin kenti hercegné – Felturbózták a fejéket

A királynő unokatestvére, Kent hercege 1961-ben Yorkban vette nőül Katharine Worsley-t. A merev nyakkivágású, hosszú ujjú egybeszoknya John Cavanagh alkotása, és a régi Fingre tiarát is felújították az alkalomra.

Alexandra hercegnő – Anyja tervezőjét kérte fel

A királynő unokatestvére 1963-ban nyújtotta kezét Sir Angus Ogilvynek. A mintázott, egyenes esésű csipkeruhát szintén John Cavanagh tervezte, aki amúgy már az ara anyjának, Marina hercegnőnek is álmodott menyasszonyi ruhát.

2 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Alexandra hercegnő esküvői ruhája Még több + Alexandra hercegnő esküvője Még több +

Anna hercegnő – 500 éves ruha

A stílusa legalábbis mindenképpen fél évezredes, ugyanis a Tudor-korban viseltek olyan ujjú, merev, magas nyakú ruhát, amilyet a királynő lányának tervezett Maureen Baker 1973-ban. 19 évvel később a hercegnő a második esküvőjén már csak egy fehér kosztümöt vett fel.

2 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Anna hercegnő menyasszonyi ruhája Még több + Anna hercegnő esküvője Még több +

Diana hercegnő – Tényleg csak a mosogató hiányzott

A királynő az 1981-es esküvőn azt mondta Nancy Reagannek, hogy Lady Diana Spencer ruhája csodálatos, de azt is hozzátette, hogy csak a mosogatókagyló hiányzik róla. Tény, ami tény, az Elizabeth és David Emanuel által tervezett elefántcsontszínű selyemtaft ruha elég mozgalmasra sikerült: tízezer gyöngy díszítette, no meg az 1558-ban elhunyt I. Mária királynő csipkéi, ráadásul televarrták fodrokkal, az ujja puffos volt, az uszálya pedig nyolcméteres. Túlzsúfoltsága ellenére azért tagadhatatlanul hatásosra sikerült, sok boldogságot viszont nem hozott.

4 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Diana hercegnő esküvője és menyasszonyi ruhája (fotó: Europress) Még több + Diana hercegnő és Károly herceg esküvője (Fotó: Europress) Még több + Diana hercegnő menyasszonyi ruhája Még több + Diana hercegnő és Károly herceg esküvője Még több +

Sarah yorki hercegné – Méhecske és vasmacska

Lindka Cierach, az arisztokrácia egyik kedvenc divattervezője álmodta meg 1986-ban Sarah Ferguson ruháját. A Disney-hercegnőket idéző toalett díszei között méhecskéket és vasmacskákat is meg lehetett figyelni, amelyek a vőlegényre, András hercegre utaltak, ő ugyanis akkoriban tengerésztiszt volt, a dongók pedig évtizedek óta jelen vannak a Ferguson család férfitagjainak címereiben.

2 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Sarah Ferguson esküvője (fotó: Europress) Még több + Sarah Ferguson menyasszonyi ruhája Még több +

Zsófia wessexi grófné – Fekete gyöngyös

II. Erzsébet legfiatalabb gyermeke, Edward herceg 1999-ben házasodott meg. Sophie Rhys-Jonest vezette az oltárhoz, aki egy Samantha Shaw ruhában mondta ki az igent. Az organzaruhát 325 ezer fehér és fekete gyöngy díszítette.

2 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Edward és Zsófia esküvője Még több + Edward herceg és Zsófia esküvőjén a menyasszony ruháját apró gyöngyök díszítették (fotók: Europress) Még több +

Kamilla hercegné – Két ruhában esküdött

Károly walesi herceg 2005-ben vette el Camilla Parker Bowlest, aki a polgári szertartáson osztrigaszínű selyem sifonruhát, csipkével dísztett kalapot és dombornyomott borjúbőr táskát viselt, majd az egyházi áldásra átöltözött, és a templomban már egy damaszkuszi selyemből készült, kék-arany Anna Valentine ruhában mondta ki az igent. Az egyedi darabot különleges, aranyszínű tollakból álló, Philip Treacy által készített fejdísz koronázta meg.

3 Fotó megtekintése Meghan Markle menyasszonyi ruhája meseszép – szerinted illik a brit királyi családhoz? Kamilla és Károly polgári esküvője Még több + Kamilla és Károly templomi esküvője Még több + Kamilla és Károly esküvője (fotók: Europress) Még több +

Katalin hercegné – Hárommilliárd ember sóhajtott föl

2011. április 29-én a cambridge-i hercegi pár esküvőjét 180 országban közvetítette a televízió, így hárommilliárd ember várta lélegzetvisszafojtva Katalint, ő pedig nem is okozott csalódást. Az Alexander McQueen divatház fehér-elefántcsontszínű szaténruháját Sarah Burton tervezte, fölötte pedig hímzett csipke vállfűzőt viselt a hercegné, rajta az Egyesült Királyság jelképeivel, a rózsával, a bogánccsal, a nárcisszal és a lóherével. Készítésekor háromóránként cseréltek tűket, és félóránként kezet mostak a varrónők.

Zara Phillips – Anyja tiaráját viselte

Anna hercegnő lánya egy lágy esésű, széles vállpántú ruhakölteményben házasodott össze Mike Tindallal 2011-ben, amelyet Stewart Parvin, a királynő divattervezője álmodott meg. A ruhához Zara egy Jimmy Choo cipőt választott, fején az a tiara ékeskedett, melyet édesanyja viselt a saját esküvőjén, bokrétáját pedig hófehér kálából kötötték.