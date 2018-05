Királyi esküvő: Harry herceg és Meghan Markle összeházasodott

Hosszú hónapokig tudta titokban tartani Harry herceg, hogy az amerikai Meghan Markle színésznővel randizgat. Amikor nyilvánosságra került a kapcsolatuk, akkor is azt kérte az emberektől, hogy adják meg számukra a lehetőséget és a nyugalmat egy normális kapcsolat kibontakozására. Néhány hónappal később aztán már együtt jelentek meg egy nyilvános eseményen, majd újabb hosszabb csend után, a Kensington-palota kertjében Harry herceg bejelentette, hogy májusban feleségül veszi menyasszonyát, akinek csirkesütés közben kérte meg a kezét.

Ha nincs kedved végigolvasni Harry és Meghan elmúlt két évét, és közös útjukat az esküvőig, akkor csak nézd meg az infografikánkat!

Persze az esküvőig vezető út közel sem volt ennyire zökkenőmentes. Meghan Markle családja okozott némi fejtörést a királyi családnak, hiszen a színésznő egyik rokona még börtönben is ült. Végül II. Erzsébet is áldását adta a frigyre, Harry herceg sógornője, Katalin hercegnő pedig mindenben igyekezett támogatni a család új tagját. Egyszer egyforma cipőben jelentek meg a misén, ezzel is jelezve, hogy remekül kijönnek egymással.

Meghan Markle az eljegyzés után csatlakozott számos olyan alapítvány munkájához, amelyeknek eddig Vilmos, Harry és Katalin voltak a vezetői. Már két évre előre betáblázták a színésznői karrierjét elhagyó amerikai nő naptárát a királyi család titkárai, bár elég valószínű, hogy az elvált Meghan és Harry herceg nem sokat fog várni a családalapítással sem.

A május 19-ei esküvőre Windsorban került sor, ahol valóságos sztárkavalkád várható. Harry herceg politikusokat nem, ám hírességeket meghívott az esküvőre. Bár Ed Sheeran a találgatásokkal ellentétben nem énekelt a ceremónián, a Beckham házaspár ott volt a templomban.

Számos találgatásnak adott okot Meghan Markle házasság utáni neve is. A legfrissebb információk szerint, mivel a színésznő első keresztneve hivatalosan Rachel, így ezt kell majd használni az esküvő után. II. Erzsébet pedig neki és Harry hercegnek adja a Sussex hercege és hercegnéje címet.

Így az esküvő után Harry walesi hercegből, Harry sussexi herceg, míg Meghan Markle-ből, Rachel sussexi hercegné lesz.

És akkor íme az ifjú pár: