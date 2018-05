Harry herceg és Meghan Markle egy Jaguarral hajtott el a fogadásra

Mint arról beszámoltunk, Harry herceg a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai hitvesének, Meghan Markle-nak. Az esküvő után a templomi ceremóniára meghívott 600 vendég mindegyike hivatalos volt a királynő által rendezett fogadásra a Windsor kastélyba.

Estére Károly herceg szervezett szűkebb körű fogadást, amelyre 200 vendéget hívtak meg, köztük a királyi család tagjait és a hercegi házaspár barátait.

After a change of clothes, Prince Harry takes his new bride off to their evening reception in an E-type Jaguar #RoyalWedding pic.twitter.com/OdH9PwitUZ

— Sky News (@SkyNews) 2018. május 19.