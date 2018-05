VV Mici zavarba ejtő szettjére ébredtünk

VV Mici melle már többször beszédtéma volt, most is emiatt akadt meg a szemünk rajta. A valóságshow-hős egy divatmárkának fotózott – a szettje szokás szerint kirívó, a melltartója mindenhol kilóg a ruhája alól. Többen is támadták a kép miatt, de őt nem érdekli, persze voltak olyanok is, akik a védelmére keltek.

„Amúgy még most se értem ha neked nem tetszik a Mici akkor lapozz tovább és kész, mint itt kommentelsz itt így úgy egészségről, meg dagadt” – írja az egyik rajongó, aki azért védte meg VV Micit, mert egy kommentelő az alakját kritizálta.