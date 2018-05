Varga Iza 16 éves lánya, Anna kamerák elé áll

Van előnye és hátránya is annak, ha az ember édesanyja ismert. Varga Iza lányainak természetes, hogy a Barátok közt-rajongók megállítják az anyjukat az utcán. Most pedig Anna úgy döntött, maga is kipróbálja, milyen a kamerák előtt.