Balázs Andi megmutatta ritkán látott szerelmét

Balázs Andrea és szerelme, Gábor 16 éve alkotnak egy párt, harmóniában élnek, és még ennyi idő után is lángol köztük a szerelem. A Nagy Duett szereplője többek között a megismerkedésükről is beszélt a Meglepetésnek. „Egy barátnőm meghívott a házibulijába. Egész este a konyhában beszélgettem, és mikor indulni készültem, még elköszöntem a többiektől. (…) Ott ült Gábor is. A tekintetünk találkozott” – meséli Balázs Andrea, akinek a párja is elmondta, mit gondol először a színésznőről.

„Ahogy belépett a szobába, azonnal felfigyeltem rá. Nem csak dús idomain időzött el a szemem, hanem a viselkedés is nagyon tetszett, bájos és nőies volt” – emlékezett vissza Gábor. A cikk során részletezték kapcsolatuk fázisait, valamint azt is elárulták, hogy a közeljövőben kisbabát szeretnének. „Mindenemet odaadnám egy kisbabáért. (…) Nekem minden később adatott meg, mint általában másoknak” – nyilatkozott a színésznő.