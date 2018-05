Tóth Gabi szerelmes videója minden szónál többet mond

Tóth Gabi és Krausz Gábor nem tudták sokáig titkolni a kapcsolatukat, pedig szerették volna egy ideig maguknak megtartani a szerelmüket. Elnézve, mennyire rajonganak egymásért, ez biztosan nehéz lehetett, és ők is felszabadultak, amióta felvállalták egymást.

„Nagyon örülök, élem az életemet, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan emberek vannak körülöttem, akik támogatnak, segítenek, és úgy fogadnak el, ahogy vagyok” – mondta Tóth Gabi korábban.

Krausz Gábor elkíséri a szerelmét a koncertekre is, amikor teheti, és korábban az énekesnő ilyenkor kicsit zavarban is volt. A rajongók ebből semmit nem vettek észre, azt viszont igen, milyen felszabadultan viselkedik Gabi a színpadon. A mostani párkapcsolatának pedig szurkolnak, és elnézve a videót, van is minek.

Kedvenc részünk Tóth Gabi és Krausz Gábor videójából:

Az énekesnő Instagramjára feltöltött kis videót érdemes megnézni: