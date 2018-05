Rekordösszegbe kerül a VV Fanni után nyomozás

A Blikk úgy tudja, hogy már külföldre is kiterjesztették a VV Fanni holtteste utáni kutatást. a magyar hatóságok felvették a szomszédos országok rendőreivel is a kapcsolatot, a hivatalos papírokat, például a pontos személyleírást, az ügyiratokat is megküldték, hogy kit keressenek, mire figyeljenek saját területeiken.

A VV Fanni ügy felderítésén soha nem látott létszámú nyomozócsapat dolgozik, és már olyan technikai eszközöket is bevetettek, amelyeket eddig csak amerikai filmekben lehetett látni. A móri mészárlás óta szinte nem volt arra példa, hogy a hatóságok ekkora erőket és ilyen technikai megoldásokat mozgósítsanak egy gyilkossági ügy megoldásához. Külön nyomozók vannak például a szagminták elemzésére. Az ügyön dolgoznak hemogenetikusok is, akik a talált vérből és más mintákból állapítják meg, hogy kinek a DNS-ét hordozzák, valamint a nyomszakértőknek, illetve a pszichológusoknak is komoly szerep jut. Ezenfelül toxikológiai és igazságügyi elmeszakértő, továbbá speciális kutatóegységek segítségét is kérte a hatóság. A nyomozás költsége a lap szerint jelenleg már meghaladja a 300 millió forintot.

“Tapasztalatom szerint a nyomozók részéről maximálisan profi munka zajlik, mindent megtesznek, hogy felgöngyölítsék az ügyet” – mondta dr. Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője. az ügyvéd kitért arra is, hogy az összeg rendkívül magas hazai viszonylatban. Korábban ugyanis a kiemelt ügyeknél – például a romagyilkosságok és a soroksári gyilkosság esetében is – ennél kisebb összeget emésztett fel a nyomozás. Ezekben az ügyekben sajtóhírek szerint körülbelül 100 millió forint volt a nyomozati költség.