Hódi Pamela új párját imádja Nati

Hódi Pamela újra szerelemes – és ez látszik is rajta. A nehéz hónapoknak vége, új párjával boldog, neveli a kislányát, és megvalósította legnagyobb álmát: saját ruhamárkát indított. Azt mondja, most úgy érzi, kiegyensúlyozott, és minden rendben van. Persze, mint mindenkinek, neki is vannak problémái, de uralja a helyzetet. A Mokkában többek között arról is mesélt, hol ismerkedett meg új párjával, a focista Tóth Bencével, és hogy jönnek ki Natival.

„Régóta ismerjük egymást, közös a baráti társaságunk. Eddig neki is volt párja és persze nekem is, nem is gondoltunk rá, hogy lehetne valami közöttünk. (…) Később aztán úgy alakult, hogy szerettünk egymás társaságában lenni, és többször találkoztunk, aztán most már négy hónapja…” – kezdte Hódi Pamela a Mokkában, majd arra is kitért, hogyan jön ki új párja a kislányával.

„Most is együtt vannak otthon, ő vigyáz rá. Nagyon szeretik egymást, és nekem ez nagyon jó érzés. Bence foglalkozik vele, de azért neveli is. Nem enged meg neki mindent, ha úgy van, rászól. Nati pedig odáig van érte”

– mondta a modell.