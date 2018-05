Aurelio emberrablás gyanúsítottja

Gyakorlatilag elsiklottunk Aurelio pénzlopásos sztorija felett, de kár volt. Miközben a a szerelmi életének részetei elég napi Aurelio adaggal szolgáltak, addig egy sokkal súlyosabb ügyről most először a Story magazin számolt be.

Ahogy mondtuk, az ügy egy pénzlopással kezdődött, még tavaly, erről a valósághős maga írt egy kisebb bejegyzést, miszerit Baján ellopta ktőle 180 ezer forintot.

“Budos k*rv* Élet! Az van hogy aki ki vette a kabátomból vagy “megtalálta” a 180 valahány ezer Ft-om igen, szásznyolcvanezer a Cashbárba sejtem azt is hogy ki volt legyen boldog es költse Életre.Érdekes hogy Pesten ez sose történik meg velem..Ez van?! Sprite…”

Ami kimaradt a leírásból az a folytatás. A Storyból kiderült, hogy egy tanú beszámolója szerint Aurelio az elkövetők után eredt a barátaival.

“Kocsikkal, késekkel, valaki még azt is mondja, vipera is volt náluk. Kirángatták a gyereket a kocsmából, párszr folpofozták, aztán betették egy kocsiba és elvitték valahova”-mesélte a baja melletti falu kocsmárosa a magazin munkatársának, és azt is elmondta, hogy a gyereket csak két nappal később került elő. Ezután nem sokkal rendőrök kezdtek nyomozni, és Aurelio jelenleg gyanúsítottként kezelik. Az ellene szóló bizonyítékokról az ügyvédje nyilatkozott, valamint az ügyészség is megerősítette: Aurelio emberrablási ügybe keveredett.

