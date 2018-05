Ördög Nórát csak egy csipkemelltartó takarja

Nem szégyelli az érzelmeit Ördög Nóra, aki sírt már a kamerák előtt, nem is egyszer, és a férje szerint könnyen eltörik nála a mécses.

„Egyszerre sírós és kiabálós, én pedig szeretem, hogy ilyen érzelmes” – mondta nekünk korábban Nánási Pál, amikor a feleségéről beszélt. A házaspár a vlogján keresztül engedett már némi betekintést a magánéletébe, most pedig egy fotózás kapcsán mutatta meg a műsorvezető, hogyan látja őt a férje.

Íme Ördög Nóra csipke fehérneműben, ahogy a férje látja:

A Triumph reklámon túl Ördög Nóra a cég női összefogást támogató kampányához is örömmel adta a nevét, Nánási Pál pedig mindig örömmel fotózza a feleségét, így nem is volt kérdés, hogy ezt is együtt csinálják.

Amúgy nem csak a műsorvezető állítja, hogy egy-egy ilyen fotózás kitűnő önbizalomnövelő, már mások is mondták, miután Nánásinak modellt álltak. Ördög Nóra férje nemrég egy díjátadón mesélt nekünk arról, hogy szerinte az embereknek szükségük van az ízléses erotikára, ezért az újrainduló blogját is ennek szellemében alakítja majd át.

„Szomorú, hogy nincsenek művészi aktok a lapokban, de terveim szerint hamarosan újraindítom a blogomat, némi erotikus tartalommal fűszerezve. Sokat még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy ismert és kevésbé ismert hölgyekről is készülnek fotók, mivel hiszem, hogy az embereknek szükségük van a finom és ízléses erotikára” – mondta, és most biztos, hogy újabb ízelítőt kaptunk ebből.