Krasznai Tünde vallomása: „A zeneipar és az alkohol kéz a kézben jár”

Krasznai Tünde neve 2013-ban a Google keresési listáján a negyedik volt – a csúcsról viszont hamar a földre kerül, aki nem figyel oda. Így történt ez az énekesnővel, aki egy idő után ott tartott, hogy nem tudja, mit kezdjen az életével. Az emberi kapcsolatai tönkrementek, a karrierje sem úgy alakult, ahogy tervezte, és Tünde végül alkoholba fojtotta bánatát. Észrevette azonban, hogy ez így nem jó, és segítséghez fordult.

„Az volt számomra a mélypont, amikor azt vettem észre, hogy a karrieremben nem úgy alakultak valahogy a dolgok, ahogy én elképzeltem. (…) A zeneipar és az alkohol kéz a kézben jár, visszamenőleg is nagyon sokan vannak ebben a szakmában, akik belehaltak ebbe. Valahogy úgy éreztem, hogy lehet, hogy én is, velem is megtörténhetett volna ez, ha 27 évesen nem döntök úgy, hogy egy fordulópont hiányzik az életemből. Most már nem mindegy, hogy kiket engedek be, tulajdonképpen úgy gondolom, hogy szűrni kell mindenféleképpen, hogy az ember előrébb tudjon haladni és megtartsa a pozitív hozzáállását, hisz mégiscsak végletes ember vagyok, a függőség alapvetően végletes gondolkodás” – mondta a Fókuszban Krasznai Tünde, aki jelenleg egy bárzongoristával énekli kedvenc dalait.