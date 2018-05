36 évvel és 11 esküvővel később ilyen a T. J. Hooker négy főszereplőjének élete

36 éve indult, és 31 évvel ezelőtt ért véget a kicsit később nálunk is népszerűvé vált bűnügyi sorozat, a T. J. Hooker. A főszereplőket a közös munkán túl az is összeköti, hogy a magánéletük egyáltalán nem egyszerű: négyen összesen 11 esküvőt tudhatnak maguk mögött napjainkig, és amúgy is eseménydús évtizedeken vannak túl. Megnéztük, pontosan mi történt velük.

James Darren – Feleségül vett egy szépségkirálynőt

A 82 éves színész alakította James Corrigan rendőrt a sorozatban, de kicsit sem igaz az az állítás, hogy ezzel a szereppel robbant volna be Hollywoodba. Első munkáját még 1957-ben kapta egy akkori teleregényben, amit számos mozi- és filmszerep követett. Ő volt Maci Laci hangja az 1964-es Hahó! Megjött Maci Laci! című mesefilmben, de szinkronizált a Frédi és Béniben is. A hetvenes évektől rengeteg sorozatban kapott lehetőséget, de a leghosszabb időt a T. J. Hookerben töltötte.

A kilencvenes évek végén még feltűnt a Star Trek: Deep Space Nine-ban, majd közel 20 éves szünetet tartott, mielőtt 2017-ben a Lucky című filmben tért vissza. De nemcsak a munkák között csapongott ide-oda karrierje folyamán, igaz ez a magánéletére is. 1955-ben annak ellenére is feleségül vette gimis szerelmét, Gloriát, hogy a nő apja ellenezte a házasságukat, mivel Gloria zsidó volt, míg Darren katolikus. Egy fiuk született, de még a kis James Jr. harmadik születésnapja előtt beadták a valópert – a gyereket később anyja harmadik férje a nevére vette, és most Jim Moret néven ismert újságíró az Egyesült Államokban. Darren 1960-ban újranősült. Második választottja Evy Norlund volt, aki 1958-ban szépségkirálynő lett Dániában, ebből a házasságából két fia született, Christian és Anthony.

William Shatner – Drámai halált halt a harmadik neje

Shatner már rutinos tévésként állt a kamerák elé, amikor elvállalta a főszerepet a T. J. Hookerben. A most 87 éves kanadai színész 1951-ben kezdte a filmezést, de kétségtelen, hogy élete legemlékezetesebb munkája Kirk kapitány szerepe volt a Star Trek-sorozatokban. (Ugyanakkor többször elmondta már interjúkban, hogy utálja visszanézni a munkáit, így soha egyetlen Star Trek- és Boston Legal-epizódot sem nézett meg a tévében.) Shatner jelenleg sem tétlenkedik: az idős színész egy elképesztően szórakoztató tévéműsort forgat néhány kollégájával, amely a Better Late Than Never (Jobb később, mint soha) címet kapta. A show-t úgy kell elképzelni, mint egyfajta Ázsia Expresszt, csak itt öt-hat ismertebb idősebb urat „utaztatnak” el a világ különböző pontjaira, hogy aztán megismerkedjenek a helyi kultúrával, ételekkel és persze emberekkel. Így történt, hogy néhány éve a Németországban és Ausztriában kalandozó Shatner egy hegyen rohangálva próbálta előadni A muzsika hangja legismertebb jeleneteit.

Ami a színész magánéletét illeti, azt nehezebb kibogozni, mint egy összecsavarodott fülhallgatózsinórt. Összesen négyszer volt házas, és három gyermek édesapja, harmadik nejét pedig igen tragikus módon vesztette el: a negyvenéves nő gyógyszer- és alkoholfüggőséggel küzdött, és kábult állapotban a medencébe zuhanva megfulladt. Shatner a neje halála után létrehozott egy nonprofit szervezetet, amely alkohol- és drogproblémákkal küzdő asszonyoknak segít abban, hogy leküzdjék a függőségüket, és visszailleszkedjenek a társadalomba.

Adrian Zmed – Szomorú, hogy mi lett Romanóval

A kegyetlen valóság az, hogy a T. J. Hooker sorozat Romanója idén lett hatvannégy éves, és bizony ő is alaposan megőszült az elmúlt években. Zmed a ’78-as Starsky és Hutch sorozatban kezdett filmezni, majd szerepet kapott a Grease 2. részében, és annak bukása sem vetette vissza a karrierjét, hiszen még abban az évben debütált a T. J. Hookerben mint Romano rendőrtiszt. A főszerep adta lehetőséggel azonban nem tudott élni, így munkásságát azóta olyan z-kategóriás alkotások jellemzik, mint a Twister visszavág és a Sharknado 4. része. Ami a magánéletet illeti, Zmed is követte kollégái sorsát: több házasságot is kötött, de válásait olyan nagy titkolózás övezte, hogy azt még Romano sem tudta volna kinyomozni. Összesen háromszor házasodott meg. Először ő is a középsulis szerelmét vezette oltár elé 1976-ban, ebből a házasságából két fia született, Zachary és Dylan, akik mindketten zenészek lettek. Második neje egy új-zélandi énekes-színésznő volt, míg harmadszorra 2012-ben Lyssa Lynne Bakernek fogadott örök(?) hűséget. Zmed élete egyik legcsodásabb fordulatának tartja, hogy a T. J. Hookerben együtt dolgozhatott gyerekkori hősével, William Shatnerrel, akivel ma is jó barátságot ápolnak.

Heather Locklear – Megcsalták, lecsúszott, rendőrt vert

Jöjjön a hölgy, akit szinte senkinek nem kell bemutatni, és aki a szakmai sikerei ellenére sem volt képes elkerülni a botrányokat. Heather Locklear a nyolcvanas években egyszerre szerepelt a T. J. Hookerben és a Dinasztia című szappanoperában, a kilencvenes években pedig még nagyobb sztár lett, amikor főszerepet kapott a Melrose Place-ben, majd rögtön utána a Kerge városban. A sorozatszerepek mellett ráadásul a limonádé mozifilmek is megtalálták, így tényleg nem volt olyan platform, ahol ne találkoztunk volna az arcával – de igaz volt ez a bulvárlapokra is, ugyanis a most 56 éves Lockleart egyáltalán nem kerülték el a botrányok. 1986-ban házasságot kötött Tommy Lee zenésszel, aki 1993-ig volt a férje, rögtön a válás után pedig hozzáment a Bon Jovi gitárosához, Ritchie Samborához.

A ceremóniát Párizsban tartották, és három évvel később a színésznő életet adott egyetlen gyermekének, a ma már viszonylag ismert modellként dolgozó Ava Elizabeth Samborának. Locklear és Sambora végül 2006-ban a válás mellett döntött, és nem is kellett sokáig várni, hogy kiderüljön, miért mentek szét: Sambora összejött Denise Richards színésznővel, aki Locklear egyik legjobb barátnője volt akkoriban. Hogy mi volt erre Locklear válasza? Nos, még meg sem száradtak az aláírások a válási papírokon, amikor randizni kezdett egykori kollégájával, a Melrose Place másik főszereplőjével, Jack Wagnerrel – ugyanakkor bár 2011-ben Wagner el is jegyezte kolléganőjét, három hónappal a bejelentés után egy rövid közleményben tudatták, hogy a szakítás mellett döntöttek. A T. J. Hooker sztárja többször vonult már rehabilitációs intézetbe a különböző függőségei miatt, és néhány hónapja sem egy új, mindent elsöprő szerep miatt került az újságok címlapjaira, hanem azért, mert tettlegességig fajulóan összekapott aktuális pasijával, majd a kiérkező rendőrökre is rátámadt. Locklear egy napot töltött a dutyiban, és tagadja az ellene felhozott vádakat.