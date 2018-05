Pirner Alma nagypapája ledöbbent az erotikus fotókon

Pirner Alma brutális formában van, pedig a kisfia még csak 2 éves. A táncosnő büszke az alakjára, ezen pedig nincs mit csodálkozni – korábban aktképek is készültek Almáról, de ezt a mai napig nem bánta meg. Sőt, most azt is elárulta, mit szólt a nagypapája, amikor meglátta őt a nyuszis magazin címlapján.

„A papa imádta a szép nőket. Amikor meglátta az első nyuszismagazin-címlapomat, csak annyit mondott, hogy ami szép, az szép. Nem volt egy földhöz ragadt teremtés, mert sosem vetette ezt a szememre” – mondta a Fem3Caféban Pirner Alma, aki a Vigyázat, szülővel vagyok! mai adásában szerepel majd az édesanyjával.