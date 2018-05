Összeugrott Tornóczky Anita és Tóth Andi

Tornóczky Anita a vasárnap esti #Bochkor vendége volt, ahol többek között arról is szó esett, hogy Tóth Andi külföldi karriert tervez. A beszélgetőpartnerek arról társalogtak, hogy vajon mennyi esélye van egy ismeretlen helyen, amire Hajdú Péter exe nem reagált túl nőiesen: „Who the f*ck is Tóth Andi?” – tette fel a kérdést, ami magyarul annyit jelent, hogy ki a f*szom az a Tóth Andi.

Tóth Andiról tudjuk, hogy heves a természete, ami gyakorlatilag egyértelművé tette, hogy nem hagyja válasz nélkül Tornóczky Anita kérdését. Az énekesnő nem variálta túl a reakciót, csupán feltette ugyanazt a kérdést, csak a saját nevével, bár ezt a képet már eltüntette az oldaláról.

A történetnek egyelőre nincs folytatása…