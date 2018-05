Az érdemes művész több mint ötven évet töltött el eddig a pályán, Kállay Bori ének- és tánctudása mellett prózai színészként is ugyanolyan sikeres, bár ezért külön megdolgozott. Ahogy a Hír TV Kép-Regény című műsorában elmondta, magánszorgalomból rendszeresen megtanulta a prózai szerepeket játszó kolléganői szövegét, és adott esetben tudta őket helyettesíteni. Így figyeltek fel arra a rendezők, hogy nem csak zenés produkciókban érdemes a színésznőt szerepeltetni.

Már egészen fiatalon szeretett szerepelni, sokszor dicsérték a megjelenését, a Gül babában alig takarta ruha, de ez nem zavarta.

„Háremhölgyként boldogan tettük magunkat, és én meg azt hittem, mindenki engem néz, és én úgy szerepeltem a színpadon az utolsó sorban is, mintha én lennék a főszereplő” – mesélte Kállay Bori.

A galériára kattintva ezt is megnézheted:

9 Fotó megtekintése Ma 70 éves Kállay Bori, Vitray Tamás csodaszép felesége Kállai Bori régi képei fotók: Smag Még több + Kállai Bori gyerekkori képe Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több + Kállai Bori régi képei Még több +

Karriere során mindent megkapott, amire vágyott, de soha nem akkor, amikor szerette volna, hanem némi fáziskéséssel. Vitray Tamás felesége ezzel együtt teljesen elégedett az életével és a karrierjével.

Bár a színésznőnek lételeme a szereplés már egészen kicsi kora óta, ha kilép a színházból, élvezi, hogy feleség és anya, nem pedig primadonna. Kerüli a konfliktusokat, mert a jókedvet mindennél többre értékeli.

„Számomra fontos a jó hangulat, a harmónia, hisz ha az ember boldogtalan, akkor bizony gyakrabban nyitja ki a hűtőszekrényt. Az evés is örömforrás. Egyébként mindenfélét eszem, zsíros ételeket is, de mértékkel. Az édességet nem szeretem, és ez a nagy szerencsém. Soha nem alkoholizáltam, nem dohányoztam. Ez sokat számít. Havonta egyszer vagy kétszer járok kozmetikushoz, és csak finom krémmel ápolom a bőröm. Magánemberként pedig soha nem festem magam. A smink a munkaruhám” – mesélte korábban Kállay Bori, aki szerint a remek alakját a gének mellett annak is köszönheti, hogy évekig táncolt, fiatalon pedig versenyszerűen tornázott.

Élete szerelmének a férjét, Vitray Tamást tartja, akivel nem indult simán a kapcsolatuk, de ahogy mindketten mondják: megérte.

„Az első pillanattól éreztem, hogy nekem ehhez az emberhez kell tartoznom. Talán a bölcs nyugalma, empátiája. Biztonságban vagyok mellette, és úgy érzem, nem történhet velem baj, ha ő ott van. Egyébként mi olyan korban találkoztunk, amikor az ember már lecsendesedik. Persze a véleménykülönbségeket megbeszéljük, és tudunk engedni, ha a másik meggyőz” – mesélte korábban a Blikknek a színésznő.