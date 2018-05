Hűtlenségen kapta exét Horváth Éva

Azt írja a mai Bors, hogy a Micsoda nők! felvételén kiderült, hogy Horváth Éva modellt is megcsalták már. A lap szerint Horváth Éva már nem néz bele a párja telefonjába soha, egyszer ugyanis pórul járt – egészen egyértelmű jeleket talált ugyanis arra, hogy megcsalják.

Horváth Éva (@evahorvathofficial) által megosztott bejegyzés, Máj 13., 2018, időpont: 1:23 (PDT időzóna szerint)

Már arra sem emlékszem, hogy ez pontosan hány éve volt, csak arra, hogy ahogy beleolvastam a telefonban az sms-ekbe, semmi kétségem nem volt, hogy mi történik. Teljesen egyértelmű üzenetek voltak azok, a férfi mégis mindent kimagyarázott, én pedig végül megbocsátottam. Nem is szakítottam

– mondta a lapnak Éva, aki azt is elárulta, egy valamire biztosan jó volt ez az eset, bármilyen kínos is utólag mesélni róla. Hozzátette: „Azt megtanultam, és ezt is tanácsolnám mindenkinek: ne keressünk, kutassunk a párunk telefonjában. Aki ugyanis keres, az talál is. Én ma már senkinek nem néznék bele a telefonjába, nem akarom tudni, mit találhatnék ott.”