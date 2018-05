Először nyilatkozott lánya halála óta Várkonyi András

Múlt hét hétfőn számoltunk be róla, hogy Várkonyi András lánya, Várkonyi Andrea hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. A mindössze 39 éves színésznőt a Győri Nemzeti Színházas és RTL Klubos kollégái is gyászolják, és természetesen édesapja, a Barátok közt Vili bácsija, Várkonyi András is.

Várkonyi a hétvégén egy szenior sportprogram népszerűsítő eseményén vett részt, ahol a sajtónak nyilatkozva pár szóban érintette a borzasztó nehéz időszakot, amin épp keresztül megy. “Mint tudják, vannak magánéleti problémáim” – kezdte a színész. “Próbálom őket kezelni, ha túltenni nem is tudom magam rajtuk. Igyekszem a munkámra koncentrálni, ez most nemcsak elfoglaltság, hanem lelki terápia is ezekben a nehéz időkben. Nagyon sokat segít nekem, ahogy a közönség szeretete és a sport is” – fogalmazott Várkonyi a Borsnak.

Várkonyi András lánya a végsőkig küzdött, kollégái szerint bízott benne, hogy legyőzheti betegségét. “Nem akart tudomást venni róla. Rettenetesen küzdött, ragaszkodott az élethez és a színházhoz. Ez tartotta életben, a társulat és a színház (…) soha nem panaszkodott, sőt sokat viccelődött és nevetgélt velünk” – nyilatkozta megtörten a színésznő halála után Harsányi Gábor.