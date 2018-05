Cooky szerelme fürdőruhában élvezi az anyaságot

Cooky szerelme, Szécsi Debóra január 23-án hozta világra a pár első közös gyerekét, Kevint. Azóta hatalmas a boldogság, Debóra pedig elmondása szerint igyekszik kiélvezi az anyaság minden pillanatát. A fiatal lány már néhány nappal a szülés után, egész alakos képen mutatta meg, hogy sikerült visszanyernie a szülés előtti alakját.

Most nem egészen két hónappal később, Debi újabb fotón bizonyítja, hogy alakja nem is lehetne tökéletesebb. Egy fürdőruhás képet osztott meg rajongóival, melyen az látszik, Kevin és ő is nagyon élvezi a hirtelen jött jó időt.