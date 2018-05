Beyoncé óvszerben, Madonna félig meztelenül nyomta: a MET-gálák eddigi legmeredekebb ruhái

Vörös szőnyeges eseményekre ugyebár nagyon nem mindegy, hogyan öltözik fel az ember, főleg, ha agyba-főbe fotózzák is. Van azonban különbség vörös szőnyeges esemény és vörös szőnyeges esemény között is: a másod-, harmad-, sokadvonalas rendezvényeken elsütött ruhácskák nem esnek egy kategóriába az Oscarhoz hasonló piros betűs díjátadókra és egyéb estélyekre választott kreációkkal, a MET-gálára készülő költemények pedig még ezekhez képest is egy külön ligában játszanak. A MET-gála ugyanis kis túlzással semmi másról nem szól, csak a ruhákról: minthogy a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum éves divatkiállításának megnyitójáról beszélünk, amelynek állandó házigazdája közel húsz éve maga Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője, és a meghívott vendégeket arra biztatják, hogy az aktuális tárlat tematikájához alkalmazkodva öltözzenek fel, itt tényleg az a legfontosabb, hogy ki miben virít.

Mondani sem kell, a sztárvilág erre fogékonyabb része ezt időről időre úgy értelmezi, hogy minél harsányabban és megbotránkoztatóbb módon kell felhívniuk magukra a figyelmet, amiből aztán évtizedekre emlékezetes divatbalesetek, -katasztrófák és -terrorcselekmények születnek – máskor pedig a témaválasztás borítékolja, hogy lesznek kellemetlen mellényúlások. Tekintettel arra, hogy az idei MET-gálán a Vatikán diktálja a pucérruha-divatot (a kiállítás ugyanis a katolikus egyház viseleteit mutatja be Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, azaz Égi testek: divat és a katolikus képzelet címmel), és a rendezvényt ma tartják, jó eséllyel holnapra is bővül az emlékezetes próbálkozások köre, úgyhogy készülődésképpen számba vettük az eddigi élmezőnyt.

Beyoncé óvszerruhája

Beyoncé a 2016-os MET-gálán dobta le személyes divatatombombáját ezzel a latexizével. Mivel Jay-Z-vel akkor épp válságos időket éltek, sokan azzal viccelődtek, hogy férje szeretőjének bőrét húzta magára, másokat pedig az endoplazmatikus retikulumra emlékeztette a kreáció, de a többség azért kimondta a nyilvánvalót: ez bizony egy kotonruha volt.

Kim Kardashian magára húzza a kanapéhuzatot

A Kardashian klán frontasszonyának igazán nincs szüksége MET-gálákra hozzá, hogy retinakárosító ruhákba bújjon, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a jeles alkalomkor is lehet számítani rá. Eddigi csúcsteljesítménye ez a kesztyűkben végződő (!) virágmintás förtelem, ami a közmegegyezés szerint kanapékárpitból készült.

Rihanna egy rivális babérjaira tör

Egy éve gondolkodunk rajta, hogy minek akarhatott öltözni Rihanna a tavalyi MET-gálára: a nagyi kanapéja itt is visszaköszön, de csak az után, hogy az unoka nekiesett a szabászollóval, emellett beugrik róla a tengerfenék változatos élővilága, sőt még a spirálozott krumplichips is. A legvalószínűbb azonban az, hogy Rihanna 2017-ben Lady Gagának öltözött.

Priyanka Chopra báli ballonja

A fejünket tennénk rá, hogy sem Priyanka Chopra, sem Ralph Lauren nem ismeri a Magyar Televízió szilveszteri tévéműsorait a nyolcvanas-kilencvenes évekből, utóbbi azonban mégis az ezekből ismert mutogatós néniket idéző ballonkabátot kreált előbbinek, a hecc kedvéért jókora uszállyal. (A nemzetközi közönséget Bigyó felügyelőre emlékeztette a műremek, ez sem rossz megfigyelés.)

Dakota Johnson kínai babás táskája

2015-ben a MET-kiállítás és így a gála is a kínai divatot helyezte a fókuszba, számos kínos ruhát és kiegészítőt híva ezzel életre. Az egyik Dakota Johnson babás Chanel táskája volt, ami politikai korrektség szempontjából nagyjából úgy közelített a kínaiakhoz, mint a múlt század első felében arcukat cipőpasztával bekenő komédiások a fekete emberekhez.

Georgia May Jagger mellélő egy országgal

Kínát és Japánt körülbelül olyan összetéveszteni, mint keverni Budapestet és Bukarestet. A „kínai évben” ezt sikerült abszolválni – a Gucci közreműködésével – Georgie May Jaggernek, aki egy klasszikus japán kimonókra emlékeztető darabban ünnepelte a kínai divatot.

A 3LW eltéveszti a házszámot

Elárulunk egy titkot: a 2001-es gála címe Jacqueline Kennedy: a fehér házi évek volt, nem pedig Gőzölgő flaszter és leszakadt diszkógömb: külvárosi szórakozóhelyek és környékük ihletett hajnalokon. A 3LW lányzenekar tagjai mindenesetre nem zavartatták magukat.

John Galiano is eltéveszti a házszámot

Az év még mindig 2001, a fókuszban még mindig Jackie Kennedy, erre a 3LW után még beállít John Galiano is ebben. A divattörténet legsötétebb éveiben láthatóan nem tudott világítótorony maradni a MET-gála sem.

Sarah Jessica Parker fantasyszerepre vágyik

A híres „kínai évben” Sarah Jessica Parker tulajdonképpen sem a kínaiakat nem sértette meg, sem a jó ízlést – de ez a tiara azért mégsem véletlenül szülte mémek tucatjait. És igazából mémek sem kellenek hozzá, hogy röhögőgörcsöt indukáljon.

Karolina Kurkova üzen

A cseh szupermodell 2005-ben úgy érezte, eljött az ideje, hogy beöltözzön egy mérsékelten kreatív esküvői torta egyik marcipánfigurájának.

Katy Perry David Lynchcsel és Marilyn Mansonnal randizik

A tavalyi kifejezetten erős év volt a MET-gála történetében, és ehhez nagyban hozzájárult Katy Perry is. A Dűne David Lynch-féle filmváltozatában ugyanúgy el tudjuk képzelni ezt a szerelést, mint egy Marily Manson-klipben – egy divatgálán már kevésbé.

Helen Lasichanh kalodaruhája

Mi szükség egy olyan ruhára, ami leginkább egy szelet húsra hasonlít valamelyik Tom és Jerry-epizódból? Hogyan vakarta meg ebben a hacukában Helen Lasichanh bármijét, ha épp viszketett? Mit csinált benne a mellékhelyiségben? Ki vette le róla a 2017-es MET-gála után? Kinek volt jó ez? Megannyi kínzó kérdés.

Pufipipőke szerepében: Solange Knowles

Uszályos estélyi pufidzsekiből, jégkorcsolyát idéző cipővel. Egy évben Priyanka Chopra ballonkabátos megoldásával. Kérem, kapcsolja ki.

Marc Jacobs elirigyli a pucérruhákat a nőktől

2012 az első férfi pucérruha éve volt, nemcsak a MET-gála, hanem úgy általában a világegyetem történetében. Az elkövető – bátran használhatjuk ezt a kifejezést – Marc Jacobs, aki rögtön egy fehér boxeralsóval is súlyosbította a fekete költeményt.

Madonna mindenkit lenyom

Mint oly sokfelé, a pálmát természetesen itt is Madonna viszi, méghozzá a 2016-os Givenchy ruhájával, azon belül is leginkább azokkal a részekkel, amelyek nem töltenek be ruhafunkciót. A kritikákra ő egyébként azt válaszolta, hogy ez egy politikai állásfoglalás és egy fashion statement volt.