Ábel Anita tündéri meglepetést kapott kislányától Anyák napjára

“Ez várt reggel az asztalon. Kávé, narancslé, saját készítésű nyaklánc és kulcstartó, és ez a soha el nem hervadó virág” – kezdte tüneményes Instagram-posztját Ábel Anita, amellyel azt mutatta meg követőinek, hogyan köszöntötte kislánya reggel Anyák napja alkalmából.

Ábel Anita a posztba egy megható vallomást is rejtett. Azt írta: “Szerelmetes csillaglányom, tőled lettem az, aki ma vagyok. Azt is tőled tanultam meg, hogy akkoris szeressem magam, ha fáradt vagyok, ha pattanásos, ha többet ettem, mint kellett volna, ha türelmetlen vagyok és morgós, mert TE akkor is szeretsz, és a legszebbnek látsz. Míg élek, vigyázok rád és szeretni foglak! Boldog Anyák Napját minden anyának, nevelő-anyának, mostoha anyának, nagymamának, dédinek.