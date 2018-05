Változások a Ninja Warriorban: Stohl jön, Tilla megy

A TV2 tavaly ősz óta rendesen belehúzott a saját gyártású műsorok készítésébe, és ennek meg is lett az eredménye: többször is elverte legnagyobb riválisát, az RTL Klubot nézettségben. Ráadásul a legnagyobb RTL-es arcok is TV2-sök mostmár, így semmi sem állhat a további növekedés útjába.

Stohl András is hónapok óta a csatornát erősíti, először Nagy Duett-zsűritag volt, később a Piramis vezetését bízták rá. Most ismét új feladatot kap, és az ősszel visszatérő Ninja Warriorban lesz Majka műsorvezető társa.

Mádai Vivient is lecserélik, őt Villányi “Fresh” Andi válthatja a Bors szerint. Tilla és Mádai nem távoznak a csatornától, a TV2 állítólag mindannyiuk teljesítményével meg van elégedve, és más műsorokban számítanak rájuk.