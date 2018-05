Liptai cáfol: teljes a család

Tegnap mi is megírtuk, hogy Liptai harmadszor is szülne, miután a műsorvezető félreérthetően fogalmazott a vasárnapi Nagy Duettben. Nem csak mi tettünk így: a médiában szépen körbefutott a “hír.” Volt hírportál amelyik egyenesen terhesnek állította be Liptai Claudiát.

A műsorvezető csattanós választ adott a hiszékeny újságíróknak. Facebook-bejegyzésben reagált a híresztelésre, amiről, állítja, őt meg sem kérdezték.

“Nem tervezünk több gyereket, a család létszáma teljes, nem bővítjük tovább” – fogalmazott Liptai Caludia.