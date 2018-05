Hajdú Péter elnézést kért a pornós üzenetek miatt

Néhány hete kiderült, hogy Hajdú Péter lejáró szerződését „szakmai és emberi ellentétek” miatt nem hosszabbítják meg az ATV-nél, így nem folytathatja a munkát a csatornánál.

A Bors pedig szerdán azt is nyilvánosságra hozta, mi lehetett az egyik ilyen „emberi ellentét” forrása. Mint kiderült, a műsorvezető durva, oda nem illő üzeneteket küldözgetett a kollégáinak a közös, munkahelyi cseten: például egy olyan pornóvideóból kivágott képet, amelynek egy nagymamakorú néni volt a főszereplője. A bulvárlap informátora szerint a fotó a csatorna vezetésénél is kiverte a biztosítékot.

Hajdú Péter most hivatalos Facebook-oldalán kért elnézést a történtekért. Mint írta, „végtelenül undorító és gusztustalan” dolognak tartja, hogy a lap megosztotta a privát üzenetváltást, de így is borzasztóan szégyelli magát. Emellett azt is leírta, hogy a kiragadott részlet egy több mint féléves üzenetváltásból származik, a csatorna vezetőségéből pedig senki nem vett részt a beszélgetésben, így ők csak most értesültek a dologról. Szerinte tehát nem emiatt hagyta ott a csatornát.

Szóval elnézést kérek, ha valakit megbántottam, és mielőtt tovább pörögne ez a belső cset sztori, még egyszer jelzem, hogy erről sem a tulajdonosi kör, sem a csatorna vezetőség nem tudott!

– írta a bejegyzésben.