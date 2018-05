Durva üzeneteket küldözgetett kollégáinak Hajdú Péter

Három hete derült ki, hogy Hajdú Péter nem folytathatja a munkát az ATV-nél. A csatorna “szakmai és emberi ellentétek miatt” vált meg a műsorvezetőtől, akinek lejáró szerződését nem hosszabbítják meg. Hajdú Péter szerint ő intett búcsút a tévének. Névtelenül nyilatkozó kollégák szerint Hajdú cége késve utalta a Frizbi készítéséért járó fizetéseket a stábnak, és a műsorvezető folyamatosan konfrontálódott munkatársaival.

Ám Hajdú ennél is tovább ment, és a közös munkahelyi csetbe abszolút nem odaillő dolgokat küldözgetett. “A médiában dolgozunk, nem vagyunk vaskalaposak, de gondoljanak csak bele, milyen érzés lehetett meglátni a pornóvideóból kivágott képet, aminek egy nagymamakorú néni a főszereplője” – mesélte a Borsnak az egyik címzett, aki képernyőfotót is mutatott a beszélgetésről.

A stábtag szerint Hajdúnak ez az akciója a csatorna vezetésénél is kiverte a biztosítékot, bár azt nem tudni, ők is megkapták-e az üznetet. Mindenesetre arról is hallani, hogy Hajdú kapcsolata jelentősen megromlott Sváby Andrással és Németh Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával is. Mindezek ellenére Hajdú úgy nyilatkozott, nincs oka a szerénységre.