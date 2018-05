Köllő Babett és Csősz Bogi mesélt a luxusbalhéról

A hétfői dásban ünnepeltek a Feleségek luxuskivitelben asszonyai, és a pezsgőzés hirtelen csapott át cirkuszba, ami nem érte váratlanul a nézőket, mert már az előzetesben kaptak ízelítőt. Arról pedig biztosíthatunk, hogy Vasvári Vivien nem ennyire jó színésznő, ő tényleg pohártörésig felidegesítette magát.

Itt a legutóbbi buli, láthatod Luxus Vivi mit alakít:

Tömören összefoglalva: Köllő Babett stílusváltását ünnepelték a luxik, és egy friss fotósorozatot elemeztek ki a lányok. Csősz Boglárka megjegyezte, hogy azért ez nem a high fashion (ami nagyjából annyit tesz, hogy legutolsó divat szerinti, drága és divatos ruha) és hogy egy átalakítás lehetne a legutolsó divatnak megfelelő. Mindezt viszont nem Babettnek mondta, hanem ma saját stylistjénak, és ezt Vivi meghallotta, majd visszamondta a lányoknak. Jött a szóváltás, hogy Bogi számon kérte, miért hallgatja ki, amiket beszél. Vivi végül hozta a formáját: felidegesítette magát, kiborult, hogy elrontották a bulit és egy kis pohártörés, pezsgőlocsolás után kiviharzott a bárból Dalmával.

“Mi ott maradtunk Bogival, többé-kevésbé sikerült megbeszélnünk a dolgokat. Igazából erre amúgy is csak azt tudom mondani, hogy én nem vagyok Csősz Bogi, és nem akarok Csősz Bogi lenni. Nekem pont ugyanolyan jó a tavalyi ruha, vagy a tavaly előtti is, ha az éppen tetszik. De nem vagyunk egyformák” – mondja Babett

A történtekről Boginak is megvan a maga sztorija. Ő úgy meséli, hogy alapvetően felgyülemlett a feszültség, ami sajnos a bulin robbant. Mivel őt sokszor nem hallgatják meg a lányok, ezért döntött úgy, hogy a saját stylistjával osztja meg a véleményét, és nem a többiekkel. Ezt a beszélgetést hallgatta ki Vivi.

“Babett stylistjának a munkáját kritizáltam, nem Babettet, sőt! Azt gondolom, hogy Babettnek jó stílusa van, amit elrontott a stylist. Babett egy színésznő, egy művész, aki egyre több rendezvényen jelenik majd meg, és fontos, hogy diktálja a divatot. Ehhez remek érzéke is van, ő legfeljebb túlöltözött szokott lenni, ami még a kisebbik baj, de a stylist arra jó lenne, hogy egy kicsit visszafogja. De nem szabadott volna változtatni. De Vivi a beszélgetést nem úgy adta vissza, ahogy volt, ezért bántódott meg Babett. Tegyük hozzá, hogy Vivi végül nem is igazán Babett miatt sértődött meg, hanem mert a műszempillájára tettem megjegyzést, hogy kilátszik az ajtó mögül amikor rájöttem, hogy kihallgat. Megint róla kellett, hogy szóljon ez az este, pedig Babettet ünnepeltük, de megcsinálta a műsort.”

Bogi szerint a lányok nem kíváncsiak a véleményére, és minden mögött a rossz szándékot keresik, pedig az igazi barátnők építik egymást, és ebbe beletartozik a kritika is.

“Inkább egy barátod mondja meg, ha valami nem jó, ne az ellenséged, én így érzem. De a társaságban rendszerint egyedül maradok a véleményemmel. Chaterine az egyetlen, aki mellettem áll.”